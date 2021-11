Alexander Zverev je zmagovalec sklepnega teniškega mastersa najboljše osmerice na svetu, ki so ga igralci prvič odigrali v Torinu. Tretji igralec sveta je navdušil predvsem v polfinalu in finalu, ko je spravil na kolena prvega igralca sveta Novaka Đokovića, včeraj v finalu pa še drugega igralca sveta in branilca naslova Daniila Medvedjeva. Nemec je drugič osvojil sklepni turnir, na zmagoviti poti pa si je privoščil en poraz, in sicer je moral v skupinskem delu priznati premoč finalnemu tekmecu.

»V finalu sem igral proti igralcu, ki me je premagal na zadnjih petih medsebojnih dvobojih. Jasno je, da če želiš prekiniti niz, moraš pokazati nekaj izrednega. In meni je to uspelo. Ni boljšega kot zaključiti sezono z zmago na sklepnem mastersu, na kar sem izjemno ponosen. Komaj čakam naslednjo sezono. Na počitnice bom odšel z najlepšimi spomini,« je po zmagi povedal Alexander Zverev, ki je rezultat v medsebojnih dvobojih proti Daniilu Medvedjevu izenačil na 6:6. Zanimivo je, da sta tekmeca vse dvoboje odigrala na trdi podlagi. Zverev ima za seboj izjemno sezono, saj je postal olimpijski prvak, skupno osvojil šest turnirjev, vključno z dvema serije masters 1000. Za zmago v Torinu je Nemec prejel dobra dva milijona evrov ter 1300 točk za svetovno lestvico.

Tudi enajsti medsebojni dvoboj med Alexandrom Zverevom in Novakom Đokovićem je v sobotnem poznem polfinalu, ki se je zaključil malce pred polnočjo, navdušil športno javnost. Tekmeca sta se letos pomerila že petič, prav vsi dvoboji pa so bili izjemno izenačeni in so se z izjemo četrtfinala na OP Avstralije v Melbournu, ki ga je Srb dobil s 3:1, končali v odločilnem nizu. Drugič letos, skupno pa četrtič je bil boljši Nemec. Zverev je uprizoril izjemno predstavo, v kateri ni navdušil zgolj z igro, temveč tudi z izjemno psihološko pripravljenostjo, da je zdržal v odločilnih trenutkih. Drugi polfinalni dvoboj med Daniilom Medvedjevom in Casperjem Ruudom je bil enostranski v prid Rusa.

»Največ ur sem letos na teniškem igrišču preživel z Novakom. Vse bolj se privajam, kako pomembni so psihološki trenutki v igri. Ponosen sem na prikazano v Torinu,« je priznal Alexander Zverev. »V življenju so pomembnejše stvari od zmag. Seveda k njim stremimo ves čas. Spoštovanje je tisto, kar naju s Sašo zbližuje. Veliko časa preživiva skupaj tudi izven teniških igrišč, ne le na treningih, temveč tudi izven njih. Pogovarjava se o življenjskih temah,« je pojasnjeval Novak Đoković.

Prvemu igralcu sveta torej ni uspelo doseči šeste zmage na sklepnih teniških mastersih, s katero bi se izenačil z Rogerjem Federerjem. Tudi po porazih dokazuje, da je izvrsten športnik, ki zna prenesti redke poraze. Še vedno pa je Srb manj zgovoren, ko tema nanese na nastop na prvem turnirju velike četverice na začetku prihodnjega leta v Avstraliji. Konec tedna je namreč direktor turnirja Craig Tiley potrdil, da v Melbournu ne bodo smeli nastopiti teniški igralci, ki ne bodo cepljeni zoper covid-19. Đoković ostaja skrivnosten, saj javnosti noče razkriti svojega statusa. Zdi se, da bo ta znan kmalu tudi brez njegovih besed.

Sklepni teniški masters, polfinale: Zverev (Nem, 3) – Đoković (Srb, 1) 7:6 (4), 4:6, 6:3, Medvedjev (Rus, 2) – Ruud (Nor, 8) 6:4, 6:2, finale: Zverev – Medvedjev 6:4, 6:4, dvojice, finale: Herbert, Mahut (Fra, 3) – Ram, Salisbury (ZDA, VB, 2) 6:4, 7:6 (0).