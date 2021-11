Pred dvigom plač v zdravstvu: vlada bi si upor težko privoščila

Večina zaposlenih v zdravstvu si lahko obeta višje plače. Da so zanje odprte poti v tujino, so medtem že ponazorili mladi zdravniki, ki jih zadnji dogovori niso zajeli. Kakšni scenariji so na mizi in kakšni bodo učinki višjih plač?