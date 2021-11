Nepreslišano: Jernej Stritih, okoljevarstvenik, nekdanji direktor vladne službe za podnebne spremembe

Veliko civilnodružbenih gibanj v vzhodni Evropi se je začelo ravno zaradi okoljskih problemov in Zeleni Slovenije smo dobili na volitvah leta 1990 8,5 odstotka. Bili smo del Demosa in takrat sem se tudi sam začel profesionalno ukvarjati z okoljskimi politikami. Najprej v vladi, nato sem bil državni sekretar pri Mihi Jazbinšku. To je bil trenutek, ko sta politika v naših državah in Zahod skupaj podprla sanacijo okolja v vzhodni Evropi in je bilo okolje ena od velikih tem. Leta 1993 je bil naš zakon o varstvu okolja eden najnaprednejših na svetu. Pomagal nam ga je pisati Svet Evrope in napisali smo krovni zakon in ne enega za odpadke, drugega za zrak in tako naprej. Zato je bilo tudi precej preprosto opraviti transpozicijo evropske zakonodaje. Še danes ima Slovenija korist od takratnih reform, saj se je vzpostavil red na področju okolja.