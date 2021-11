Mesec dni po začetku koalicijskih pogajanj v Nemčiji se ta bližajo koncu. Članice nove tako imenovane semaforske koalicije – socialdemokrati (SPD), liberalci (FDP) in Zeleni – naj bi še ta teden predstavile koalicijsko pogodbo. Tako bi bila začrtana časovnica, da je nova vlada potrjena še v času miklavževega, na dosegu rok.

Čeprav bodo koalicijsko pogodbo prečesavali še organi strank, potrditev novega kanclerja in vlade zaradi udobne večine nastajajoče tričlanske koalicije v bundestagu (imajo 416 od skupaj 735 poslancev) ni vprašljiva.

Usklajevanje zadnjih podrobnosti

V času koalicijskih pogajanj, ki so potekala na ravni številnih delovnih skupin, o vsebini pogovorov ni bilo veliko znanega. Da bosta predvsem vprašanji davčne politike in zaščite podnebja težki pogajalski temi, je bilo znano že pred začetkom pogajanj. A vprašanje, kako naj Nemčija financira in zasnuje prehod v brezogljično družbo, je bilo očitno na trenutke tako zahtevno, da se je sopredsedujoča Zelenih Annelene Baerbock javno spraševala, ali je zgolj Zelenim mar za zaščito podnebja. Najverjetnejši novi kancler Olaf Scholz je vendarle v zadnjih dneh ocenjeval, da so pogajanja potekala dobro, konstruktivno so iskali rešitve, pa tudi na osebni ravni naj bi med pogajalci vladalo dobro vzdušje. »Tukaj se nekaj zrašča, nekaj, kar tudi sodi skupaj,« je dejal Scholz. Podobno kot Scholz tudi šef FDP in njegov kanclerski protikandidat na zadnjih volitvah Christian Lindner, ki bo sedaj z njim sedel v vladi, opisuje, da nastajajoča tričlanska semaforska vlada ni muha enodnevnica. Oba namreč to konstelacijo treh strank vidita na čelu Nemčije tudi po naslednjih volitvah.

Usklajevanje koalicijske pogodbe se je nadaljevalo tudi konec tedna. V zadnji sklepni fazi pa bodo pogajalci imeli na mizi tudi oblikovanje velikosti naslednje vlade, katere ministrski obseg z nemško zakonodajo sicer ni opredeljen. Prav tako bodo stranke uradno določile svoje ministre in resorje, ki jih bodo zasedli. Tako je vsaj bilo opredeljeno ob začetku pogajanj, toda že v vmesnih fazah je bilo jasno, da FDP cilja na finančno ministrstvo, ki bi ga vodil Lindner. Tudi Zeleni bi radi imeli to ministrstvo, zato da bi imeli večji vpliv pri financiranju zelenega prehoda. Spogledujejo se še z zunanjim ministrstvom, morebitnim novim ministrstvom za podnebne spremembe in tudi notranjim ministrstvom, v vsakem primeru pa naj bi ministrske položaje zasedla sopredsedujoča stranki Baerbockova in Robert Habeck. Socialdemokrati naj bi skoraj zagotovo zasedli gospodarski resor in ministrstvo za delo.