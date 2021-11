Padec in ponovni vzpon krške papirnice

Splet več dogodkov je Vipap Videm Krško pahnil v finančne težave in zaustavitev proizvodnje. Na pobudo Milene Resnik, članice uprave od leta 2019, ki je poskrbela, da so na obstoječih strojih namesto časopisnega papirja čez noč začeli proizvajati kartonasto embalažo, so se češki lastniki odločili, da bodo družbo rešili pred propadom.