Zaljubljene v kose z zgodbo iz preteklosti

Kot uvod v sobotni dan brez nakupov so na spletni strani oblekanaredicloveka.si razstavljeni izdelki udeleženk natečaja za najizvirnejši styling rabljenih oblačil. Izmed vseh prejetih so jih izbrali deset in organizirali fotografiranje. Razstavo si boste lahko ogledali tudi v živo, in sicer to soboto, ko se bodo aktivistke iz nevladnih organizacij v oblačilih iz druge roke sprehodile po ljubljanskih ulicah.