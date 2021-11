Novost naprodaj: Kia EV6

Kia tudi v Sloveniji predstavlja električni EV6, prvi njihov avto, ki je narejen na platformi E-GMP. Zagotavlja hitro polnjenje, velik doseg in zgledne zmogljivosti. V kabini so uporabljeni trajnostni materiali, od veganskega usnja do sedežnih tkanin in preprog iz predelane plastike. Ravno dno zadaj sedečim potnikom zagotavlja visoko raven udobja. Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika je pametno, prtljažna vrata se samodejno odprejo, če ste tri sekunde zraven vozila.