Smučarski skakalci so v Nižnem Tagilu doživeli povsem zimski krst v sezono. V rahlem sneženju in dokaj hudem mrazu so se pomerili še na drugi posamični tekmi.

Slovenska reprezentanca se je na uvodnem prizorišču nekako razdelila na dva dela. Polovica varovancev trenerja Roberta Hrgote je pokazala odlično pripravljenost in so sposobni mešati štrene povsem pri vrhu, druga polovica pa kar nekaj zaostaja za najboljšimi.

Trije med deseterico po prvi seriji V prvo polovico nedvomno spadata Cene Prevc in Anže Lanišek, ki sta bila odlična že včeraj, dobro pripravljenost, ki se je omenjala pred začetkom sezone, pa je danes potrdil še Timi Zajc. Trije mladi slovenski skakalci so v prvi seriji današnje tekme prikazali odlične skoke. Srednji od bratov Prevc je bil najboljši med Slovenci. S skokom dolgim 125m je zbral 111,7 točke in je zasedal 5. mesto. Timi Zajc je skočil še pol metra dlje, a je prejel večji odbitek za veter. Na koncu je v prvi seriji zbral 108,9 točke in je držal 9. mesto. Še mesto za za njim pa je bil Anže Lanišek, ki je v svojo zbirko zbral 108,6 točke. V prvi seriji sta bila za finale prekratka Lovro Kos in Tilen Bartol, Domen Prevc pa je iz tekmovanja izpadel že v kvalifikacijah. Najboljši v prvi seriji je bil ponovno Norvežan Halvor Egner Granerud, ki si je pred zasledovalci priboril lepo prednost petih točk in pol. Edini je uspel preskočiti 130 metrov, pristal je pri 134 metrih in pol.