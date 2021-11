Popolni član tretje Janševe vlade

Četrtek, 7. oktobra 2021, je bil za člane tretje Janševe vlade samo še en dan v letu. Njihov minister za pravosodje Marjan Dikaučič je kot predstavnik predsedujoče članice v Luksemburgu vodil zasedanje pravosodnih ministrov EU, na katerem so se seznanili z delom evropskega javnega tožilstva. Posebne vrste osebnostne značilnosti so potrebne, da si zavežeš kravato, stopiš pred 26 kolegov in z njimi odobravajoče ugotavljaš, kako evropsko javno tožilstvo predstavlja korak naprej k boljši zaščiti evropskega proračuna, ter razumevajoče prikimavaš, kaj evropsko tožilstvo še potrebuje za čim bolj uspešno delovanje. Hkrati pa se zavedaš, da evropsko tožilstvo že tri mesece čaka samo še evropska delegirana tožilca iz tvoje države; zaradi samovolje, kapric in zamer največje vladne stranke, ki ji za nameček niti ne pripadaš. In se pri tem ne pogrezneš v zemljo.