Žal za tiste, ki so izgubili boj zaradi covida ali s covidom, kar je bistvena razlika, ta prispevek nima več pomena, koristi pa lahko preživelim in njihovim svojcem. Število umrlih je okrog 5000, kar seveda najbolj vzbuja skrbi, a boj za vsakega bolnika, zlasti za tiste, ki so hospitalizirani na oddelkih za intenzivno zdravljenje, se z nezmanjšano prizadevnostjo nadaljuje ne glede na vse bizarne trditve o neobstoju virusa in v posmeh znanosti. In število najtežje bolnih je bistveno, da bo zdravstveni sistem zdržal. So pa še drugi, bolj dolgoročni problemi, ki bodo zdravstveni sistem obremenjevali še dolga leta, če ne desetletja. Že sedaj se število ambulantnih bolnikov po prebolelem covidu stalno povečuje in tudi sam imam opravka s tistimi, ki so bili že prej bolniki s kakšno pridruženo kronično boleznijo pljuč ali kako drugo, pa tudi s predhodno zdravimi.

Če izvzamemo številne težave dolgotrajnega covida, bodo bolniki, ki bodo covid preboleli z blagimi simptomi, imeli tudi srečne zgodbe. Pri marsikaterem bolniku, ki je bil in še bo zdravljen v bolnišnici, pa tudi ambulantno, se bodo odkrile dotlej neodkrite bolezni, ki še ne povzročajo simptomov. Tako bodo odkriti bolniki s številnimi kroničnimi boleznimi, ki dolgo ne povzročajo težav, kot so denimo vse vrste raka, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, »slabi« holesterol, jetrne in ledvične bolezni in ne nazadnje tudi psihične težave. Da se poslabša demenca, je precej razumljivo, da pa bi nastanek demence povzročil covid, je po mojem mnenju še prezgodaj sklepati. Je pa treba biti previden in ne kar vse prej naštete simptome in znake pripisovati prebolelemu covidu, saj gre v medicini pogosto za koincidenco (sovpadanje) določenih bolezenskih težav. Zato v medicini pogosto za vzročno-posledične povezave uporabljamo izraze: sigurno, zelo verjetno, verjetno, manj verjetno ali nemogoče. Tu nam je statistika sicer v veliko pomoč, vendar ko gre za posameznega bolnika, nam statistika kaj dosti ne koristi.

Na prikrite in asimptomatske bolezni nas opozarjajo že sedanje izkušnje z drugimi nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi. Za primer bom navedel bolnike s pljučno tuberkulozo (TBC). Na začetku moje poklicne poti v začetku sedemdesetih let je bila ta nalezljiva bolezen še precej pogosta in zaradi zgodnjega odkrivanja je bilo organizirano obvezno (!) sistematično rentgensko slikanje vseh odraslih prebivalcev na vsake štiri leta. Za zaposlene na Kliniki Golnik pa je bilo to obvezno vsako leto. Ob tem pa smo odkrivali številne bolezni in bolezenska stanja, zaradi katerih ljudje niso imeli nobene ali pa zelo malo težav. Tako smo včasih odkrili benigne in maligne bolezni pljuč, anatomske anomalije prsnih organov, ko smo rentgenskemu slikanju dodali še osnovno preiskavo pljučne funkcije, tudi kronični bronhitis, bronhialno astmo, emfizem pljuč, včasih pa tudi sladkorno bolezen in povišan krvni tlak in še in še.

Vemo, da se nekatere bolezni pogosteje pojavljajo pri starejših ter da imajo težji potek in večjo smrtnost, nadalje pri določenem spolu, rasi in še marsikateri drugi osebni izkušnji. Prav zanimivo je, da se okužbe dihal pogosteje pojavljajo pozimi. Saj so za to določene razlage od tega, da so ljudje v hladnejših letnih obdobjih več in bolj skupaj ter je zato prenos okužb lažji, se manj zadržujejo na prostem, zaprti prostori so slabše prezračeni in najbrž še kakšni drugi dejavniki, kot je pomanjkanje nekaterih vitaminov v zimskem času, a preveliko poenostavljanje je, če izpostavljamo samo enega ali nekaj razlogov. Tudi druženje na prostem najbrž ni tako nepomembno, kot nekateri mislijo. Upoštevati moramo torej vse verjetne in manj verjetne povezave, a žal človeška lahkomiselnost prevečkrat prevlada nad razumom.

Prim. dr. Marjan Fortuna je zdravnik in publicist.