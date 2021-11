Nekateri pa si kljub vsemu še vedno zatiskajo oči, da virusa ni, ali pa pravijo, da gre za navaden prehlad ali gripo. In da ne bodo zboleli, ker dobro skrbijo za svoj imunski sistem. Ne bodo se cepili, oni že ne. Drugi se jezijo, rotijo, čedalje močneje kažejo s prstom na različne ignorante, zlasti na proticepilce. Neuspešno. Zanikanje in jeza sicer lajšata negotovost in strah, epidemije pa ne zmoreta ustaviti. Za to sta potrebna solidarnost in sodelovanje. (Da nas je neoliberalizem okužil s sebičnostjo in tekmovalnostjo, ni opravičilo.) Pa znamo še sodelovati, čeprav nas že leta delijo ter vnašajo med nas razdor? Na vseh ravneh in pri vseh poklicih? Ob tem pa še avtoritarni, nesočutni vladajoči hočejo naše poslušno izpolnjevanje – tudi neprimernih, nepotrebnih in protislovnih – ukazov in covid-19 izrabljajo za bolestno borbo za oblast.

Propaganda, ki jo širijo, prepletena z žalitvami, lažmi in ustrahovanjem, da ne rečem kar »kognitivna vojna«, postaja vse brutalnejša. Pa tudi njihova dejanja. Seveda je od nas odvisno, kako in za kaj se odločamo. Politiki in običajni državljani. Pa ne gre, da bi razmišljali, recimo po moje ali po tvoje, ampak da bi sploh razmišljali. (Ter »tu in tam« tudi čustvovali.) Številni so zaradi lastnih interesov tiho, številni so preslepljeni s potrošništvom, nekatere je strah, spet drugi so utišani z revščino. Znani filozof meni, da se v zgodovini Slovencev ponavljajo razkoli, zdaj smo priča četrtemu. Njegovega »režiserja« dobro poznamo, je novodobni izdajalski Valjhun. Iz zagrizenega komunista se je prelevil v skrajnega desničarja, iz rušitelja Demosa v rušitelja države. Za njim stojijo dostojanstveniki naše RKC, ki so se raje kot sprave in ljubezni do bližnjega lotili sektaštva. Predsednik republike mu prepušča še poveljstvo nad vojsko, sedanji vojaški minister, ki zapravlja milijone za drage oklepnike in drago letalo, molči. Molčijo tudi bivši vojaški ministri in predstavniki vojske, Pahor pa itak ni sposoben samorefleksije.

Janša pa ni edini. Poleg NSi, SMC, SNS je tudi DeSUS, ki še vedno neumorno glasuje za vse, kar mu vlada nastavi pred tipke, pa če je to dobro za državljane ali ni, če je to dobro za upokojence, zlasti tiste na robu preživetja, ali ni. Tako so podprli višjo oskrbnino v domovih, nižanje socialne pomoči revnim in verbalni delikt v kazenskem zakoniku. Potrdili so zakon, ki je bil osnova za tihi državni udar (komandirje policijskih postaj ter direktorje policijskih uprav so že vrgli s položajev in Janša si bo čisto podredil policijo). Njihova vest je umazana in očitno pohlepna. Simonoviču, polnemu napuha zaradi funkcije podpredsednika DZ, z eno najvišjih poslanskih plač, ter »manjšincema« se že nekaj časa riše prava podoba. Imenuje se račun za podporo, na primer legalizacija črne gradnje. Maske padajo. Vsem. Državo že leta razprodajajo, zdaj pa jamrajo o potrebi samooskrbe. Pa so hoteli pravkar onemogočiti še samooskrbo z zdravili. Njihova poglavitna skrb nismo mi, ampak delitev plena.

Da Janša ni niti heroj niti moralen niti dober voditelj, se je do konca razgalilo v sedanji krizi. Zavozil je predsedovanje, zavozil državo in spopadanje z virusom. Koliko bi nam prihranili, če bi ga zaustavili vsaj po orožarski aferi. In Pahor? S svojim početjem ne gasi požara, kot menijo nekateri, ampak že ves čas skrbi, da ne ugasne.

Želim si, da bi državljani, od vsega utrujeni, končno spregledali. Da bi sami ob pomoči stroke premagali covid-19. Da bi tisti, ki se ne cepijo zaradi protesta, ugotovili, da škodijo samo sebi in nam, Janši pa omogočajo zaželene razmere. Potem bi obstajalo upanje, da bo epidemija izzvenela. Janševa strahovlada pa tudi.

Polona Jamnik, Bled