Košarkarska Cedevita Olimpija je na kolenih. Potem ko so Ljubljančani med tednom doživeli katastrofalni poraz v evropskem pokalu proti Budućnosti za kar 31 točk, jih je v 9. krogu lige ABA ponižala Mega, ki je slavila zmago s plus 29. Nov neuspeh je doživela tudi Krka, ki je proti Borcu prvič izgubila v domači dvorani.

Brez energije, sistema igre, ponosa. Tako bi lahko na kratko opisali predstavo košarkarjev Cedevite Olimpije v Beogradu proti Megi. Potem ko so iz zmajevega gnezda pred tekmo napovedovali, da bodo pokazali karakter in se oddolžili za katastrofo v Podgorici, so v Beogradu igrali še slabše. Od uvodnega sodnikovega meta je bilo jasno, da igralci z glavo in srcem niso pri tekmi, kar je ob zneskih, ki jih redno prejemajo, nedopustno. Olimpija se je znašla v hudih škripcih, na vodstvu kluba pa je, da s šok terapijo poskuša rešiti potapljajočo se barko. Če se bodo odločili, da bodo še naprej zaupali trenerju Jurici Golemcu, mora priti še do kakšnega reza v igralskem kadru. Ob tem se gre vprašati, kako to, da klub z napovedanimi visokimi ambicijami ob prekinitvi sodelovanja z Marcusom Keenom, ki so ga pripeljali kot prvega organizatorja igre, nima v istem trenutku pripravljene zamenjave zanj. Prav zaradi tega in sestave moštva zna biti na tapeti tudi športni direktor Sani Bečirović (pa še kdo).

»Počutim se izredno ponižanega. Zelo me je sram, da smo bili na igrišču brez želje in volje. Po tekmi, ki smo jo zgubili za 30 točk, znova kloniti za 30 je nedopustno,« je bil kratek in jedrnat Jurica Golemac. Prav tako tudi kapetan Jaka Blažič: »To ni bilo niti blizu tega, kar smo se dogovorili v slačilnici. Prevzeti moramo odgovornost. Po dveh visokih porazih nam ni lahko, a moramo tudi v takih primerih ostati pozitivni in gledati naprej, saj lahko le na tak način kaj izvlečemo iz letošnje sezone.«

Zdesetkana Krka se je proti Borcu trudila na vso moč, da bi ohranila dvorano Leona Štuklja neporaženo, a se odsotnost Marka Arapovića, Andreja Stavrova, Jureta Špana in Leona Stergarja enostavno preveč pozna. Ker se Novomeščanom zdravstvene težave ponavljajo praktično vsako sezono, se postavlja vprašanje o ustreznosti strokovnjakov, ki skrbijo za pripravo igralcev. »Dogovor pred tekmo je bil, da moramo narediti velik posel pri njihovem najboljšem igralcu Hunterju Halu, ki pa nam je dal 27 točk. V zadnji četrtini nismo bili v bonusu, nismo delali majhnih prekrškov, nismo se držali splošnega dogovora in kazen je prišla,« je ocenil trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 9. krog: Mega – Olimpija 104:75 (27:15, 50:34, 82:55, Rudan 23; Blažič 26, Rupnik 15, Dimec 9, Hodžič 6, Ejim 5, Pullen in Carmichael po 4, Ščuka in Murić po 3), Krka – Borac 90:97 (28:21, 44:40, 65:67, Stipčević 27, Macura 18, Thomas 13, Kosi 11, Lapornik 9, Gibbs in Škedelj po 6; Hale 27), Cibona – FMP 66:69 (Branković in Gegić po 14; Nevels 28), Partizan – Budućnost 75:66 (Smailagić 20, Glas 12; Seeley 21), Mornar – Split -:-, danes ob 18. uri: S. centar – C. zvezda, že odigrano: Zadar – Igokea 64:77.