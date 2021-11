Gre za drugi napad na Levico v Mariboru v manj kot treh letih, so opozorili. Leta 2019 je bila namreč razdejana pisarna Levice na Vetrinjski ulici. »Tudi tokrat so sosednja okna ostala cela, zato lahko upravičeno sklepamo, da je bila tarča napada politična stranka Levica,« so sporočili. Kot so še zapisali, storilca ne poznajo, prav tako ne poznajo njegovih motivov.