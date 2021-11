Popoldne bo predvsem v višjih legah zapihal jugozahodnik.

V ponedeljek bo oblačno. Občasno bo rahlo deževalo, pogosteje v južni in jugovzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo dopoldne spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, popoldne pa do okoli 700 metrov nad morjem. Na Primorskem bo dopoldne zapihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: Do torka zjutraj bodo padavine od severa večinoma ponehale. V torek dopoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo, le v južni Sloveniji bo še precej oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo temperatura v notranjosti Slovenije večinoma pod ničlo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem slabi, nad zahodnim Sredozemljem pa nastaja plitev ciklon. Hladna fronta se od severozahoda počasi pomika proti Alpam. Iznad Sredozemlja k nam doteka še razmeroma topel, a v plitvi prizemni plasti že bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu oblačno, drugod bo še dokaj jasno in dopoldne po nižinah megleno. V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v krajih južno od nas. Čez dan bo ob severnem Jadranu zapihala burja.