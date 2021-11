Posredovala je helikopterska posadka Slovenske vojske z dežurno ekipo reševalcev in policistom gorske policijske enote na krovu, ter kranjski gorski reševalci. Vse okoliščine kažejo na nesrečo in zdrs zaradi neustrezne in pomanjkljive opreme. Na mestu zdrsa je bil trd sneg, deloma tudi led, so dodali policisti.

Gorski reševalci so danes reševali še pri koči v Tamarju zaradi poškodbe roke, pri Sankaški koči in na Prevali zaradi slabosti ter na Slemenovi Špici zaradi poškodbe noge. Vključen je bil tudi vojaški helikopter.

Policijski helikopter pa je z reševalci opravil reševanje dveh zaplezanih moških na grebenu Kočne, ki sta se neustrezno pripravila na turo. Zato sta ostala zaplezana in je bilo potrebno reševanje. Rešili so ju tik pred temo.

Ob tem na policisti znova opozarjajo na zahtevne razmere v gorah. »Kdor ni izkušen, kdor ne pozna nevarnosti ture in kdor nima opreme, ali pa je ne zna uporabljati, naj se ne loteva težkih tur ali pa naj angažira licenciranega gorskega vodnika. Razmere so ponekod že zimske in zahtevajo uporabo alpinistične opreme ter določenih znanj in izkušenj,« so posvarili.