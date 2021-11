Po mnenju Klugeja bi precej pomagala že dosledna nošnja mask, poleg tega so ključni cepljenje ter higienski ukrepi in nova zdravila proti covidu-19.

Predstavnik WHO je še dejal, da je obvezno cepljenje zadnji ukrep, se mu pa zdi, da bi morali pravočasno opraviti razpravo o pravnih in socialnih vidikih tega ukrepa. »Pred tem so drugi ukrepi, kot je covidno potrdilo,« je dejal Kluge in dodal, da potrdilo ne predstavlja omejevanja svobode, temveč je sredstvo, da posameznik ohrani svojo svobodo.