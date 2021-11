Geiger prvi junak nove sezone, dva Slovenca med deseterico

Tik ob geografski meji med Evropo in Azijo v Nižnem Tagilu se je uradno začela 43. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Uvod v sezono s številni vrhunci je pripadel Nemcu Karlu Geigerju. V slovenski reprezentanci sta sezono dobro odprla Anže Lanišek in Cene Prevc, ki sta bila sedmi in osmi.