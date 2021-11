Na Inštitutu za kineziološke raziskave pri ZRS Koper so v različnih študijah zadnjih 20 let preučevali vpliv simulirane mikrogravitacije na telo (»bed rest« študije). V okviru študij, ki so prešle v večletni raziskovalni program, so izvedli pet 35-, 14- in 10-dnevnih študij, o rezultatih pa poročali v več kot 50 znanstvenih člankih in znanstveni monografiji.

Propadanje telesa že po nekaj dneh gibalne neaktivnosti Prišli so do številnih zanimivih ugotovitev o tem, kako se obnaša človeško telo v času daljše popolne gibalne neaktivnosti. Njihove najbolj prodorne ugotovitve so, da se mehanizmi propada kažejo izredno hitro, že po nekaj dneh ležanja, da lahko s skrbno načrtovanimi in vodenimi intervencijami vplivamo na pojavnost in intenzivnost propadanja ter da se med gibalno neaktivnostjo starejšim odraslim (55-65 let) zdravstveno stanje s poudarkom na funkcionalnih zmožnostih poslabša bistveno hitreje kot mlajšim. Poleg tega se po koncu obdobja gibalne neaktivnosti starejši le stežka, včasih tudi ne, povrnejo na izhodiščne vrednosti. Tega se je treba zavedati tako v kliniki, npr. pri bolnikih po težjem prebolevanju covida-19, pa tudi pri vseh ostalih, ob omejevanju njihovega gibanja.