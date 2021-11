Slokarjeva je zelo dobro začela novo sezono. V Söldnu je s 14. mestom vpisala svoj najboljši dosežek na veleslalomih v svetovnem pokalu, na paralelni tekmi prejšnjo soboto v Lech/Zürsu pa je vpisala rezultat kariere, ko je zmagala in bila prvič del najboljše trojice na tekmah svetovnega pokala.

Slokarjeva je z zmago prvič prevzela tudi mesto vodilne v seštevku zime. Na startu prve vožnje slaloma v Leviju je prvič nastopila z rdečo majico vodilne.

Štiriindvajsetletna Ajdovka je pred Levijem zbrala vsega 12 slalomskih nastopov v svetovnem pokalu, petkrat je bila v točkah, od tega dvakrat v najboljši deseterici z osmim in devetim mestom v Lenzerheideju in Jasni letos marca.

Na prvem slalomu sezone 2021/22 sta dve Slovenki nastopili v prvi jakostni skupini. Slokarjeva s startno številko 11 in Ana Bucik s startno številko 15. Bucikova je ob prihodu v cilj z zaostankom 1,56 sekunde za Vlhovo vpisala 12. čas, nato so jo prehitele še tri smučarke. Ena izmed njih je bila tudi s številko 58 Neja Dvornik, ki po polovici tekme zaseda 12. mesto. Četrta slovenska slalomistka Meta Hrovat je storila napako in je odstopila.

Druga vožnja najboljše trideseterice bo na sporedu ob 13.30.