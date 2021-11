Več sto ljudi je v Rotterdamu protestiralo proti trenutno veljavnemu delnemu zaprtju države in načrtom vlade, da necepljenim proti covidu-19 omeji dostop do nekaterih območij. Protesti so se sprevrgli v kaos in izgrede. Policijo so po poročanju medijev med drugim obmetavali s kamni, zanetili so več požarov, med drugim so zažigali policijska vozila.

»Izstreljenih je bilo več opozorilnih strelov. Na določeni točki je situacija postala tako nevarna, da so se policisti čutili prisiljene streljati na tarče,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija. Potrdila je, da so streli terjali poškodovane, ni pa navedla njihovega števila. Televizija NOS je kasneje poročala, da sta bila ranjena dva človeka.

Vsega skupaj je bilo sicer v izgredih na ulici Coolsingel, eni od osrednjih ulic v mestu, poškodovanih sedem ljudi, vključno s policisti. Več deset ljudi je policija pridržala, a kot je sporočila, pričakuje, da bo sledilo še več aretacij.

Z namenom vzpostavitve reda so v mestu prispele enote policije iz vse države. Med drugim so proti izgrednikom uporabili tudi vodni top.

Župan Rotterdama Ahmed Aboutaleb je izgrede označil za »orgijo nasilja«. Kot je dejal novinarjem, se je policija na koncu počutila primorana poseči po orožju, da bi se branila.

Mestne oblasti so kasneje izdale poseben ukrep, v skladu s katerim je na prizorišču izgredov prepovedano zbiranje, glavno železniško postajo so zaprli. »To je zelo resna situacija, ki terja nujno ukrepanje,« so sporočili.