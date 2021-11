Po dveh težkih porazih v ligi ABA proti Ciboni in Splitu se košarkarji Krke vračajo domov. Dvorana Leona Štuklja je njihovo varno zatočišče, saj v njej v letošnji sezoni jadranskega tekmovanja še niso klonili. V Novem mestu so padli Mornar, Zadar in Studentski centar. Trener Dalibor Damjanović in soigralci računajo, da bodo domači teren ohranili nedotaknjen tudi po 9. krogu, ko v goste prihaja Borac. Cedevita Olimpija odhaja na gostovanje v Beograd k Megi, ki v letošnji sezoni na trenutke igra odlično. A cilj zmajev je četrta zaporedna zmaga v regionalnem tekmovanju in izboljšanje vtisa po katastrofalni predstavi med tednom v evropskem pokalu proti Budućnosti.

V taboru Krke se veselijo, da prihaja reprezentančni premor. Zdravstvene težave so se namreč nakopičile, nazadnje se je poškodoval Hasahn French, ki bo po vsej verjetnosti odsoten dalj časa. Številne neprijetnosti so vodstvo kluba prisilile k reakciji. Novinec v moštvu je 28-letni Američan Adonis Thomas (198 cm), ki je v karieri igral tudi v ligi NBA za Orlando in Philadelphio, nazadnje pa nosil dres Astane. »Igramo doma, moramo biti hrabri, odločni in kreniti po zmago. Ne vem, v kakšni postavi bomo nastopali. Imamo novega igralca – Adonisa Thomasa. Pokušali ga bomo uvesti v trening, je pa njegov nastop odvisen od tega, kako se bo počutil glede na to, da je šele pripotoval iz ZDA. Če nam bo lahko pomagal, bo dobrodošlo. Od igralcev, ki bodo v postavi, pričakujem maksimum, da poskusimo odigrati čim boljše, s čim manj napakami in čim večjo koncentracijo. Volje in želje po zmagi nam ne bo primanjkovalo,« sporoča Dalibor Damjanović.

Čeprav je bilo očitno, da je imela Olimpija med tednom proti Budućnosti napadalni mrk, precej bolj skrbi dejstvo, da Ljubljančani niso bili pripravljeni na boj in da so igrali povsem brez žara v očeh. Če je to širši problem, potem se utegne zamajati tudi stolček Jurici Golemcu, ki ga je vodstvo kluba videlo kot dolgoročno rešitev na trenerskem mestu. »Proti Megi na njihovem terenu česa drugega kot zahtevne preizkušnje ne moremo pričakovati. Tukaj so padali tudi večji favoriti od nas. Mi prihajamo po izredno slabi predstavi v Podgorici, zato želim od svojih igralcev videti pravi karakter. Igrati moramo fizično in se stepsti, kot se reče, z mladimi upi Mege. V moštvu nasprotnika takšnih ne manjka, zagotovo pa bodo dva ali trije čez nekaj let igrali v ligi NBA. A bolj kot na njih moramo gledati nase in poskrbeti, da se kaj podobnega kot proti Budućnosti ne ponovi več. Pokazati moramo torej precej več kot na zadnji tekmi, če želimo upati na zmago,« pravi Jurica Golemac.

Liga ABA, 9. krog: Zadar – Igokea 64:77 (Carter 18; Waller 19), Jutri ob 17. uri: Cibona – FMP, ob 19. uri: Krka – Borac, ob 21. uri: Partizan – Budućnost, jutri ob 12. uri: Mega – Olimpija, ob 17. uri: Mornar – Split, ponedeljek ob 18. uri: S. centar – Crvena zvezda.