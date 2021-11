Več kot 100 direktorjev policijskih uprav in komandirjev postaj je namreč ta teden prejelo sklepe o prenehanju dela na položajih in so zdaj vršilci dolžnosti.

»Vlada Janeza Janše je ta teden izvedla prvi očiten korak v smer državnega udara in si začela podrejati policijo. Skoraj 130 policistov je bilo odstavljenih s svojih položajev in jasno je, da bodo Janez Janša, Aleš Hojs in njun lakaj Anton Olaj na ta mesta imenovali ljudi, povsem glede na politično pripadnost,« so protestniki sporočili pred začetkom protestov.

Opozorili so, da država zaradi »katastrofalne škodljivosti« te vlade ne more čakati do aprilskih rednih volitev. »Povsem jasno se kaže, da bo vlada v zadnjih mesecih, ki so ji še preostali, poskušala uničiti vse demokratične sisteme, si podrediti vse institucije, strankarske vojščake postaviti na vse funkcije v državi in zraven izpeljati kopico novih in novih sumljivih poslov ter razdeliti čim več proračunskih bonbončkov svojim kolaborantom,« so še opozorili protestniki.

Član protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, Jaša Jenull je opozoril, da vlada denar namesto v zdravstvene kapacitete vlaga v dodatno opremo in »tehnološke igrače za vojsko in policijo«. Vlado je pozval, naj denar raje nameni za plačilo oskrbovalnega osebja v domovih za starejše občane.

Na protestih je spregovoril tudi pravnik in kriminolog Dragan Petrovec, ki je svoje besede namenil policistom. Pozval jih je, da podprejo državljane. Jenull je policiste opozoril, da imajo možnost stavke, in jih prosil, naj sledijo svojim sindikatom in spoštujejo ustavo.

Protestniki so svoje nestrinjanje izrazili tudi z nalepkami s protestnimi slogani. Po govorih so protestniki krenili po ulicah Ljubljane. Podali so se do Gregorčičeve ceste, kjer so jim policisti z cestno zaporo preprečili dostop. Sprehod so nadaljevali do ministrstva za notranje zadeve, kjer so na poslopje nalepili nalepke. Protest so končali na Trgu republike.