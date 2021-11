Naslednje volitve bodo najpomembnejše v poosamosvojitveni zgodovini. Odločale bodo o tem, ali je bil janšizem zgolj krajši zdrs, stranpot, mora sicer razmeroma urejene dežele ali je pač napoved novega stanja stvari v deželi. Volitve, ki bodo predvidoma aprila, bodo prekmalu in prepozno hkrati. Prekmalu zato, ker nič ne kaže, da bi se bila protijanševska opozicija zmožna konsolidirati in akcijsko poenotiti vrste. Preprosto zato, ker lahko do začetka kampanje Janša obvlada osrednje medije, formalni ustroj države in na dolgi rok nastavi svoje kadre v prav vse sisteme in institucije.

Volitve prihodnje leto bodo zelo preproste. Dejansko bodo svojevrsten referendum: za Janšo ali proti njemu. Kar ne bo brez stranskih učinkov. Namreč, medsebojne razlike, kompeticija ali kooperacija programov ne bodo odločale o ničemer. Red političnega bo reduciran na predpolitično plebiscitarno odločanje. Mladina