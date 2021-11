Krimovke se bodo danes pomerile z ekipo, pri kateri so minulo nedeljo gostovale v Moskvi in v dramatični končnici iztržile remi (21:21). »Zelo sem bila zadovoljna z našo igro v Rusiji. Seveda so bile tudi manjše napake, a upam, da jih bomo do povratnega dvoboja odpravile,« je po Krimovi tretji točki v sezoni (vse je osvojil na gostovanjih: dve v Turčiji, eno v Rusiji) dejala trenerka Natalija Derepasko, ki na vprašanje, kakšen je zdravstveni karton njene ekipe, odgovarja: »Za zdaj je vse v redu. Upam, da bo tako tudi ostalo.«

Ukrajinka s slovenskim potnim listom ima »recept«, kako priti do prve zmage v Stožicah in prekiniti niz domačih porazov. Krim je na treh letošnjih evropskih tekmah v Ljubljani trikrat izgubil: proti Györu (26:31), Metzu (28:29) in Vipers Kristiansandu (26:27). »Znova moramo igrati tako dobro kot v Moskvi. Ključ do uspeha bo obramba, iz katere izhajajo hitri (pol)protinapadi, ki omogočajo doseganje lahkih golov. Napredek v igri? Hvala, ker ste ga opazili, odkar sem prevzela ekipo. Malce smo popravili obrambo in spremenili njen slog. Držimo se sistema, ki ga uigravamo na treningih, v napadu pa igramo enostavneje in na dolge napade, ne pa na hitre,« pravi Derepaskova.

Junakinja Krimovega remija v Moskvi je bila brazilska vratarka, 35-letna Barbara Arenhart, ki je pred to sezono prišla iz črnogorske Budućnosti. Zbrala je 15 obramb ob kar 42-odstotni uspešnosti pri ustavitvi strelov, le nekaj sekund pred koncem pa je s fantastičnim posredovanjem preprečila, da bi gostiteljice po strelu Antonine Skorobogačenko prišle do zmage. »Že od začetka sezone smo igralke verjele, da lahko v skupini premagamo vsakogar. Skozi celotno tekmo v Moskvi nam je uspelo držati visok ritem igre in zasluženo smo osvojile točko,« ocenjuje Barbara Arenhart.

Slovenka Ana Gros se je po poškodbi v ekipo CSKA vrnila prav proti Krimu in dosegla le en gol. A že v sredo, ko so Rusinje gostovale pri Metzu v Franciji in visoko zmagale (32:24), je Grosova, prva strelka lanske lige prvakinj s 135 goli v dresu francoskega Bresta, kar 12-krat zadela v polno ob le enem zgrešenem strelu. »Grosova bo največja nevarnost za nas. CSKA je že na prvi tekmi pokazal, da je pripravljen igrati grobo in agresivno v obrambi in z veliko teka v napadu. Po le remiju v Moskvi bodo Rusinje prišle v Ljubljano željne maščevanja. A tudi me smo pripravljene na boj in upamo na zmago,« napoveduje Arenhartova.