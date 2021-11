V Bohinju izdelujejo pohištvo iz domačih dreves

Dvanajst let po tistem, ko je skupina delavcev odkupila tovarno pohištva v Bohinju, da bi ohranila 60-letno tradicijo, se je podjetje Lip pohištvo preselilo v nove prostore. Gre za veliko in pomembno naložbo za to rastoče in trajnostno naravnano bohinjsko podjetje.