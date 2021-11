V desetletjih svoje kariere je Warnerju uspelo skriti številne zlorabe za likom Mansona, ki ga je zaradi milijonov, ki jih je prinašal, podpirala tudi zabavna industrija. Javnost pa je po drugi strani verjela, da so njegove izjave o tem, da uživa v zastraševanju mladih deklet, da bi imel seksualni nadzor nad njimi, zgolj del performansa. Da je mislil resno, so za Rolling Stone potrdile tudi žrtve, ki se pojavljajo v članku, od njegove nekdanje asistentke Ashley Walters do bivših deklet Ashley Morgan Smithline, Sare McNeilly, igralke Esme Bianco in glasbenice Phoebe Bridgers. Kot so povedale, jih je najprej zasipal z ljubeznijo, dokler se sčasoma ni začelo zlorabljanje, kamor je spadala tudi »soba za zlobna dekleta«, kot ji je pravil sam. Šlo je za omaro, v katero jih je zaklepal za po več ur in jih psihično mučil. Vendar pa partnerice niso bile njegove edine žrtve. Spravljal se je tudi na svojo mamo in člane benda; bobnar Kenneth Wilson je pristal celo v bolnišnici, potem ko je Manson nanj vrgel stojalo za mikrofon. tb