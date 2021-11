PCR-test velja 20 dni

Državljani se še kar nismo čisto navadili na neverjetna pravila, ki krojijo naše življenje. Na eno takih pravil je pred dnevi naletel bralec, ki je želel na fizioterapijo v UKC. Ker je pred prvo obravnavo zbolel in jo odpovedal, je 20 dni potrpežljivo klical in pošiljal sporočila, da bi vendarle dobil nov datum. Ko ga je končno dobil, pa so mu dejali, da mora kljub temu, da je trikrat cepljen, prinesti še negativni PCR-test, ker je prvi termin odpovedal zaradi bolezni, četudi ta ni bila covid. In da če ima, lahko prinese tudi tisti PCR-test, ki so mu ga naredili v času bolezni, se pravi pred 20 dnevi. Na pripombo, da v tem ni nobene logike, da bi jim kazal 20 dni star test, je dobil odgovor, da so taka pravila. A tu se kafkovski zaplet šele začne, saj osebni zdravniki ne naročajo na PCR-test, če nimate simptomov.