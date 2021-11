Pijanca v predoru S steklenico v roki in vso »pametjo« tega sveta sta se mladeniča konec tedna sprehajala po predoru Markovec. Moped sta parkirala na odstavnem prostoru, namenjenem samo za nujne primere, in na pol objeta prečkala oba pasova. Ker sta lepo vzgojena, sta vmes na veliko pozdravljala voznike v avtomobilih in jim salutirala. Na drugi strani sta imela kratek sestanek, verjetno o tem, kako bosta s telefonom posnela ta zgodovinski trenutek, ki bi ju lahko stal glavo. Pred počasnim prečkanjem cestišča nazaj do mopeda sta se dodatno alkoholno podmazala. 24-letnika iz Portoroža, ki je vozil, so policisti kmalu zatem ustavili. V krvi je imel neverjetne tri promile alkohola, za vse prekrške (alkohol, hoja po cesti, vožnja brez čelade) so mu spisali za 1360 evrov glob. »Lahko imamo milijon sistemov, tisoč nadzornikov prometa, 300 policistov v tunelu, pa takih primitivnih, pijanih, izkrivljenih dejanj ne bodo preprečili. Ne moremo verjeti, ne zmoremo razumeti,« so se na twitterju na nevarno in nesprejemljivo obnašanje odzvali v Zavodu Reševalni pas. Tudi mi ne. Takšnih in podobnih primerov je zadnje čase vse več – v Škofji Loki je nedolgo tega pijan moški »usmerjal« promet, vpil na občane in jih žalil, v Postojni pa se je opit moški tako razhudil, da je najprej vpil na goste, mahal proti njim s stolom, na parkirišču kričal na žensko in z nogo tako močno brcnil v steklo sovoznikovih vrat, da ga je razbil.

Nesreča brez voznika Nenavadna nesreča se je zgodila pred nekaj nočmi v Novem mestu, ko se je na parkirišču parkirani tovornjak zaletel v garažo. Šel je malo po svoje. V času nesreče v njem namreč ni bilo nikogar (noč čarovnic pa je tudi že bila mimo!). Vozilo je podrlo steno in streho garaže pa tudi v njej parkirana avto in štirikolesnik. Na pomoč so priskočili lokalni gasilci.

Medvedek v krošnji Zanimivo posredovanje so imeli tudi italijanski gasilci, ki so v Gorici na trdna tla pomagali medvedku. Ta je povsem nespametno (v lovu na med?) splezal na drevo, z višine pa se ni več znal rešiti. Kosmatinca so »stresli« iz krošnje in ga odpeljali na varno v zatočišče za prostoživeče živali, od koder naj bi ga kmalu izpustili nazaj v naravo. Medvedko z dvema mladičema so v zadnjem času večkrat opazili tudi v Novi Gorici in na Goriškem.

Zapor zaradi čevapov Marca letos je bil 29-letni Hrvat Kristijan lačen. Ker mu moderni način menjave blaga očitno ni povsem blizu, se je s kolegom odpravil v trgovino, iz hladilnika pobral štiri pakete čevapčičev, dvoje ražnjiče in paket mariniranih svinjskih rebrc ter se neozirajoč na prodajalko mimo blagajne odpravil ven. Varnostnik ju je ustavil, Kristijan pa je svoje meso zaščitil z napadom nanj. Na pomoč je priskočil policist v civilu, a se je Kristijan spravil tudi nanj, umiril se je šele, ko je policistu začela iz nosa teči kri. Za krajo je dobil leto zapora, za napad na uradno osebo še eno, poleg se mu prišteje še pogojna kazen od prej. V zaporu bo tako preživel dve leti in pol, plačati pa mora še 1300 evrov kazni (vrednost ukradenega mesa je bila 30 evrov). Pred leti smo poročali o še enem sestradanem in na smrt pijanem Hrvatu, ki je s pajserjem vlomil v restavracijo, iz nje pa odnesel lepinje, čevapčiče, hrenovke, pleskavice, za vse skupaj podmazati pa še pivo, amaro pelinkovec in vodko. Policisti so ga ustavili, ko se je s polnima vrečkama dobrot počasi majal proti domu. Povedali so, da je z njimi na postajo odšel z nasmeškom na obrazu.