Z vetrovno zahtevnimi kvalifikacijami se je v Nižnem Tagilu začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenski skakalci v Rusiji niso imeli veliko sreče, saj sta Domen Prevc in Timi Zajc ostala izven petdeseterice, ki se je uvrstila na jutrišnjo prvo tekmo sezone.

Na uvodni postaji 43. sezone svetovnega pokala se je zbrala izjemno pisana zasedba skakalcev. Na startni listi je bilo tako kar 72 tekmovalcev iz kar 19 držav. Kot je za začetek sezone pričakovano, forma skakalcev še ni stabilna. To sta potrdila že uradna treninga pred začetkom kvalifikacij, ko je večina tekmovalcev pokazala dva različna skoka. Na uspešnost skokov je močno vplivalo tudi vreme, saj je veter konstantno spreminjal svojo moč in smer. V najpomembnejšem skoku dneva se je najbolje med vsemi zbral zbral zimzeleni Poljak Kamil Stoch, ki je z daljavo dneva 135 metrov prepričljivo dobil kvalifikacije. Najbolj ga je izzval slovenski as Anže Lanišek, ki je ravno v kvalifikacijah dokazal, da je na začetku sezone vrhunsko pripravljen. Skočil je 129 metrov, kar je pomenilo, da je zbral 118,1 točke, 10,4 manj od Poljaka. Na tretjem mestu je kvalifikacije zaključil Avstrijec Daniel Huber, ki je skočil 127,5 metra.