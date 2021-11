Prijateljici, ki dolgo nista vedeli, da sta sestri

Julia Tinetti in Cassandra Madison iz Connecticuta sta se srečali leta 2013. Delali sta v istem podjetju. Kmalu sta se zbližali in začeli prijateljevati. Julia je nekega dne opazila, da ima Cassandra na roki tetovirano zastavo Dominikanske republike, in ji povedala, da tudi ona izhaja iz te države. Pojasnila je, da jo je, ko je bila še zelo majhna, posvojila družina iz Connecticuta. Presenečena Cassandra je odgovorila, da je njena zgodba skoraj popolnoma enaka. Dekleti sta postali najboljši prijateljici, njuni znanke in znanci pa so pogosto pripominjali, da sta si zelo podobni tudi po videzu. To sta seveda opazili tudi sami, zato sta sklenili, da poiščeta, zbereta in pregledata dokumentacijo o posvojitvah. Res sta bili zgodbi podobni, a posvojitveni papirji se niso povsem skladali. Pri obeh je bilo sicer navedeno, da sta bili rojeni v Dominikanski republiki, a sta bili v rubriki, kjer je vpisano ime matere, zapisani različni imeni. Tudi imeni krajev, kjer naj bi se dekleti rodili, sta bili različni, vsaj glede na zapisano v posvojitvenih dokumentih. Po nekaj letih se je Cassandra odločila, da obišče svojo biološko mamo v Dominikanski republiki. Srečali sta se in med enim od pogovorov ji je mama povedala, da je rodila še eno hčerko, torej, da ima Cassandra sestro. Na vprašanje, kje je, ji je mama povedala, da jo je prav tako oddala v posvojitev. Ko se je Cassandra vrnila v Združene države Amerike, je takoj poklicala Julio in skupaj sta naredili test DNK. Res je, test je potrdil, da sta sestri.