Antonija Poplas Susič, direktorica ZD Ljubljana: Neprestanih sprememb smo vse bolj siti

S praga osrednje stavbe Zdravstvenega doma Ljubljana ni bilo mogoče videti, kako daleč segajo avtomobili čakajočih. Vrsta se je z Metelkove razcepljala v stranske ulice, iz katerih je bilo sem in tja slišati hupanje. Direktorica zdravstvenega doma dr. Antonija Poplas Susič se je ozrla proti makadamskemu parkirišču, kjer so se zaposleni sklanjali k voznikom. Ob zmedi, ki je sledila zadnjim spremembam pri cepljenju in testiranju, je bilo nejevoljnih veliko ljudi. »Brez zaupanja smo bosi,« je med pogovorom večkrat pristavila Poplas-Susičeva.