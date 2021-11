Subjektiv: Udar potuhnjenosti

Sklepi o prenehanju funkcije, ki so jih pred dnevi prejeli vsi komandirji oziroma – po novem – načelniki policijskih postaj, direktorji policijskih uprav in vodje organizacijskih enot prve ravni na generalni policijski upravi, (še) niso državni udar, kot so se zbali nekateri v opoziciji. Ne le zato, ker naj bi državni udar pomenil spremembo oblasti, tokrat pa gre predvsem za poskus njenega utrjevanja – ali zgolj za labodji spev, v katerem bi še malo kadrovali, dokler pač še lahko. Sprememba organizacije policije, ki za vodilne kadre po novem predvideva petletne mandate, sama po sebi ne bi bila nič posebnega, če se je aktualna oblast ne bi lotila tako, kot izvaja kadrovanje v policiji že poldrugo leto. Potuhnjeno. Prav zaradi njene potuhnjenosti je strah aktualne opozicije in tudi številnih v policiji v precejšnji meri razumljiv.