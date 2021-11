Prejšnji petek pozno večer je Novogoričanka doživljala nečloveške muke. Nad njo sta se v garaži v Novi Gorici znesla moška, 27-letni državljan Bosne in Hercegovine, in 41-letni Slovenec, ki ju je policija že prijela in sta v priporu. Po navedbah PU Nova Gorica sta oškodovanki povzročila hudo telesno bolečino in trpljenje z namenom ustrahovanja.

»27-letni osumljenec se je fizično znesel nad oškodovanko in ji prizadejal hude poškodbe glave. Med drugim jo je po njej udaril s kuhinjsko sekiro,« so del izživljanja opisali na PU Nova Gorica. Po pisanju časnika Slovenske novice sta ženski tudi pulila lase in jih žgala, jo pretepala in brcala tako močno, da naj bi imela zlomljen nos in zob. 27-letnik kljub prošnjam ženske, naj vendarle neha, tega ni storil, ampak jo je napadal še eno uro, na istem kraju se je po navedbah policistov fizično spravil tudi 41-letnik. A tam nista bila sama, po navedbah policije so bile v tem času v garaži še tri osebe. Ko so jo končno izpustili, je 27-letnik ženski zagrozil z maščevanjem, poleg oblačil pa ji je vzel še mobilni telefon. V soboto so žensko zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico Šempeter pri Gorici.

Novogoriški policisti in kriminalisti so v nedeljo 27-letnika prijeli, v torek pa mu je preiskovalni sodnik odredil pripor v solkanskih zaporih. Dan kasneje so prijeli še drugega, 41-letnega osumljenca, ki mu je sodnik v četrtek odredil pripor. Za mučenje je sicer zagrožena kazen od enega do deset let zapora.