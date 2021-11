Kambičeva je v pismu trenutni ravnateljici Andreji Miketič in prihodnjemu ravnatelju Tomažu Pavlakoviču zapisala, da epidemiološki odloki vlade niso veljavni, saj da je lahko podlaga za neposredno poseganje v človekove pravice le zakon, ki pa ga ni. Zato ocenjuje, da na šoli zavestno delujejo »nezakonito in protiustavno«.

Kambičeva vodstvo šole opominja, da z izvajanjem odlokov prekoračuje zakonsko določene pristojnosti ravnatelja. »Zato ste, v skladu s kazenskim zakonikom in zavezujočo sodno prakso, tako evropsko, kot tudi domačo, kazensko in odškodninsko odgovorni, če bo s strani staršev podana kazenska ovadba ali ustavna pritožba iz naslova kršenja otrokovih pravic,« je dodala.

Šolo še poziva, naj preneha »kršiti temeljne človekove in otrokove pravice in svoboščine, in sicer s prisiljevanjem v nošenje obraznih mask, vzdrževanjem socialne razdalje med otroki in do drugih oseb ter med učitelji, s pogojevanjem udeležbe pri pouku ob trikrat tedenskem testiranju, z izpolnjevanjem splošnih PCT pogojev«.

»Z izvajanjem naštetega, kljub mogoče najboljši nameri, ogrožate otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje ter posegate v ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti otrok,« je zapisala.

Pismo objavila tudi na družbenem omrežju facebook in ga poslala še drugim belokranjskim šolam Pismo, ki ga je objavila tudi na družbenem omrežju facebook, je semiška županja v vednost poslala še drugim belokranjskim šolam. STA še čaka na odziv ministrstva za javno upravo, ravnateljica Miketičeva pa je danes za STA poudarila, da se trudijo upoštevati veljavne ukrepe. »Stroki zaenkrat zaupam in mislim, da je prav, da delamo res v dobro vseh skupaj in da poskušamo ta virus nekako omejiti«. Poziva županje Kambičeve sicer ne jemlje osebno in ga niti ne razume kot pritisk. Kot je priznala, sicer drži, da zaključuje mandat na čelu šole in je zato bolj sproščena. Samotestiranje na semiški šoli je danes sicer potekalo brez težav. Okužb med učenci niso ugotovili, je pa do deset odstotkov učencev, ki se trenutno šolajo na daljavo, ker starši ne dovolijo samotestiranja svojih otrok. Za manjše število teh učencev, ki so jih starši kljub temu poslali v šolo, so po besedah Miketičeve poklicali starše in jih prosili, da jih pridejo iskat. Nekateri starši so nato podali ustno soglasje za samotestiranje, nekatere pa še čakajo, da pridejo po otroke.