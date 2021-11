Vlada se je na včerajšnji seji odločila, da za evropska delegirana tožilca predlaga oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi, torej Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja. Predlog pa je glede na sklep vlade začasen, dokler ne bodo uspešno končali nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada je na seji sprejela sklep, da se je seznanila z dosedanjim postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev in ugotovila, da ni bil končan v skladu z zakonom o državnem tožilstvu, ker da ni bilo vloženo zadostno število kandidatur.

Ker pa Slovenija zaradi postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev zamuja pri posredovanju predloga kandidatov evropskemu javnemu tožilstvu in ker bi lahko zaradi tega po oceni vlade nastala občutna škoda za Slovenijo, je vlada oba kandidata, Frank Elerjevo in Oštirja, predlagala v imenovanje za čas, dokler ne bo uspešno končan nacionalni del postopka imenovanja kandidatov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

V zvezi s tem, da je predlog za imenovanje Frank Elerjeve in Oštirja glede na četrtkov sklep vlade začasen, dokler ne bo uspešno zaključen nacionalni del postopka imenovanja kandidatov za evropska delegirana tožilca, so na DTS v sporočilu za javnost pripomnili, da »predpisi začasnega imenovanja ne predvidevajo niti vladi ne dajejo pristojnosti, da bi na kakršenkoli način zamejevala ali posegala v predlog DTS za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev«.

Državnotožilski svet (DTS) je danes pozdravil seznanitev vlade s svojim lanskim predlogom za imenovanje Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca ter njeno odločitev, da ta predlog posreduje Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO) v nadaljnje postopanje. S tem vlada je oziroma bo izpolnila svoje zakonske obveznosti, so dodali.

Stroka: Navedba o začasnosti je brezpredmetna

Tudi pravni strokovnjaki se načeloma strinjajo, da je navedba o začasnosti oziroma začasna seznanitev vlade brezpredmetna oziroma nesmiselna. Evropska delegirana tožilca namreč predlaga DTS, vlada se s predlogom zgolj seznani in ga posreduje naprej EPPO, kolegij evropskih tožilcev pa lahko nato kandidata ali imenuje za petletni mandat ali pa ga zavrne, če ga oceni kot neprimernega, je za N1 pojasnila Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete.

»Tožilski svet je tisti, ki kandidata predlaga in ju ne more predlagati začasno. Vlada pa se s predlogom seznani in tudi tukaj ni mogoče, da se seznani s predlogom kandidatov samo začasno,« je pojasnila. "Mimo določenih krivdnih razlogov je predčasno prenehanje funkcije evropskega delegiranega tožilca mogoče samo, če tak tožilec sam odstopi s funkcije,« je dodala in ocenila še, da bosta Frank Elerjeva in Oštir, če ju bo kolegij EPPO dejansko imenoval, na tem položaju vsaj za petletni mandat.

Tudi profesor za evropsko pravo na Novi univerzi Matej Avbelj je za N1 ocenil, da je s četrtkovim sklepom vlade »z vidika Slovenije zadeva zaključena«. Predsednik društva državnih tožilcev Boštjan Valenčič je za TV Slovenija enako dejal, da je postopek izbire zaključen. »Vlada bo imeni poslala v Luksemburg, kjer bodo opravili dokončno izbiro. Pojma začasnosti zakon o državnem tožilstvu ne pozna,« je izjavil.

Nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar je na Twitterju prav tako zapisal, da je s sklepom vlade nacionalni postopek izbire evropskih tožilcev zaključen. »Če bo minister za pravosodje objavil nov razpis, bo ravnal v nasprotju s pravom EU,« je menil in dodal, da je začasna seznanitev vlade »nesmisel«, ki na imenovanje tožilcev za polni mandat ne vpliva. Vlada je po njegovem »očitno spoznala, da ji zaradi blokade postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev resno grozi tožba Evropske komisije«.

Hojnikova je sicer opozorila, da bi lahko začasnost vladne seznanitve vendarle pripeljala do nadaljnjih pravnih zapletov, ki pa jih je težko napovedati, saj je to prvi tovrsten primer. Po njenem je še najbolj verjetno, da bo kolegij EPPO predlog obeh kandidatov iz Slovenije zavrnil, ker bodo rekli, da predlog ne more biti zgolj začasen. Druga možnost je, da začasnost predloga spregleda in oba kandidata imenuje za petletni mandat, »kar pa bi lahko pripeljalo do nadaljnjih pravnih zapletov«.