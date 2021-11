V prostoru njegova vloga presega samo druženje, delovati mora na več načinov uporabe od gledanje televizije, branja, poležavanja do posedanja gostov ob druženju. Najpomembnejša vloga kavča oziroma sedežne garniture pa je, da prostor polepša in ga obogati. Pri izbiri sedežne garniture moramo biti zelo pozorni, da je primerna in usklajena z našim interjerjem, se pravi, da ne sme biti prevelika, a tudi ne premajhna. Tokrat smo izdelali štiri grafične prikaze referenčnih sedežnih garnitur in možnosti, kako jih umestiti v prostor.

Kvadratura prvih dveh dnevnih sob je nekoliko večja, zato so zanju primerne večje sedežne garniture z dodatkom manjših počivalnikov, naslonjačev. Primerna je tudi umestitev modularne garniture, ki si jo sami prilagodimo glede na potrebe.

V prvi dnevni sobi sta umeščeni polkrožni sedežni garnituri z obloženima stoloma, ki velik prostor primerno zapolnita, ob tem pa ne ovirata gibanja. Kot pri prvi je tudi pri drugi veliki dnevni sobi prehod možen z vseh strani. Pri tem dizajnu je zofa obojestranska in tako omogoča večjo uporabnost prostora. Služi lahko kot prostor za druženje in sprostitev ob gledanju televizije, uporaben pa je lahko tudi kot kotiček za sprostitev, brez motenj elektronskih naprav. Oba prostora sta dopolnjena z rastlinami, preprogami, kavnimi mizicami in različnimi dodatki, kot so knjige in okraski. Možna je tudi umestitev kamina, ki daje prostoru dodaten čar, eleganco in romantično vzdušje.

V tretji, nekoliko manjši dnevni sobi je umeščena sedežna garnitura v obliki črke L. Pri manjših dnevnih sobah moramo biti zelo pozorni, da sedežna garnitura ne zasede celotnega prostora in ga s tem optično pomanjša. V prikazanem primeru meji sedežna garnitura na kuhinjski pult in tako služi kot ločnica med kuhinjo in dnevno sobo.

Kot zadnji primer pa je dvosed (ali kot ga imenujejo angleži – »settee«) umeščen v predprostor z dodatkom ogledala, preproge in lončnico.

Brina Ana Lukić, študentka Notranje opreme, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem