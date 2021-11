V mesecu oktobru leta 2020 je v Slovenijo prišel državljan Tunizije, ki je neprijavljen prebival na območju Maribora, za katerega je bilo ugotovljeno, da je že v letu 2019 organiziral nezakoniti prevoz petih tujcev, pri katerem je bil prijet državljan Poljske.

Tujci so za prevoz na območje Evropske unije plačali okrog 5.500 evrov po osebi

Z dodatnim zbiranjem obvestil in sodelovanjem s tujimi varnostnimi organi so bili ugotovljeni utemeljeni razlogi za sum, da je na območje Slovenije ponovno prišel z namenom izvrševanja oziroma organizacije nezakonitih prevozov tujcev. Zaradi tega so bili na podlagi odredb Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru in Okrožnega sodišča v Mariboru zoper njega uvedeni prikriti preiskovalni ukrepi. Z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je v času bivanja v Sloveniji za izvedbo nezakonitih prevozov tujcev angažiral različne voznike, državljane Poljske, Ukrajine, Pakistana in Tunizije. V času kriminalistične preiskave je hudodelska združba, katere vodja na območju Slovenije je bil navedeni državljan Tunizije, opravila najmanj deset nezakonitih prevozov tujcev, pri katerih so na območje Slovenije spravili najmanj 58 tujcev, državljanov Iraka, Pakistana in Tibeta, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo in prebivanje v njej. Tujci so za prevoz na območje Evropske unije plačali okrog 5.500 evrov po osebi, kar pomeni, da si je hudodelska združba z navedenimi prevozi pridobila najmanj 319.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

V času kriminalistične preiskave je bilo na območju Slovenije prijetih pet osumljencev, ki so bili s kazenskimi ovadbami privedeni k preiskovalnim sodnikom. Zoper vseh pet osumljencev je bil odrejen pripor.