Da stopajo v Avstriji s ponedeljkom v veljavo stroge protikoronske omejitve, za kakršne se v tokratnem četrtem valu pandemije ni odločila še nobena druga evropska država, je po današnjem srečanju z glavarji zveznih dežel sporočil avstrijski kancler Alexander Schallenberg. Vrh je potekal v kraju Achensee na avstrijskem Tirolskem.

Odločitev za zaprtje je bila, kot je izpostavil, izredno težka in »neverjetno boli«, je dejal. A za cepljene in prebolele bo zaprtje trajalo največ 20 dni oziroma do 13. decembra. Nato bo v javnem življenju znova veljalo pravilo PC. Za tiste, ki se proti covidu-19 ne bodo cepili in ga niso preboleli, se bo zaprtje tako nadaljevalo.