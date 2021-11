V državi je po podatkih NIJZ trenutno aktivno okuženih 45.143 ljudi, sedemdnevno povprečje okužb znaša 3282, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2141. Število aktivnih primerov okužbe se je tako v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 252. Sedemdnevno povprečje se je povečalo za 13, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa se je zmanjšalo za 12.

V četrtek je bilo pozitivnih za 2,8 odstotne točke več PCR-testov kot dan prej. Sicer pa so v četrtek opravili 59.563 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi. Najmlajši covidni bolnik, ki se zdravi v bolnišnici, je po podatkih vlade star 18 let, najmlajši na intenzivni negi pa 26 let.

Minister za finance Andrej Šircelj je na današnji tiskovni konferenci predstavil nekaj dodatnih predlogov za finančno spopadanje s posledicami epidemije, ki imajo priokus predvolilnih bombonov. Za najbolj ranljive skupine načrtujejo izplačilo posebnega dodatka. Tistim s pokojnino do 510 evrov se naj bi izplača dodatek v višini 300 evrov. Podaljšati nameravajo veljavnost turističnih bonov do 30. julija 2022. Omogočiti želijo tudi povrnitev stroškov za hitre teste v gospodarstvu.

Z vsemi odmerki cepljenih 54 odstotkov prebivalstva Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.217.504 ljudi, to je 58 odstotkov prebivalstva, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.136.483 oziroma 54 odstotkov vsega prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 68 odstotkov ljudi, med starejšimi od 50 let pa 78 odstotkov. Z vsemi odmerki pa je cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let in 74 odstotkov starejših od 50 let.