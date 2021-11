Vlagatelji interpelacije so očitke ministrici za izobraževanje, znanost in šport strnili v sedmih točkah, med drugim ji očitajo kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta, ob tem pa izpostavljajo zanemarjanje priprav na šolsko leto v luči epidemioloških razmer in neustrezno komunikacijo s ključnimi deležniki.

»Epidemija je v zadnjih dveh letih pustila zareze v šolah po celem svetu, nekje globlje kot drugje, nekje bolj zaceljene kot drugje. V Sloveniji pa ministrica, tako kot vlada na sploh, ni bila sposobna ali ni želela rešiti šol. Zato so navodila prihajala prepozno, šolniki niso bili slišani, kaj šele uslišani, in zato smo doživeli že tri fiaske v zadnjem letu in pol: prvo zapiranje, zmeda ob letošnjem šolskem letu in jezo nekaterih ob uvedbi samotestiranja. Za vse je odgovorna ministrica, njena glavna krivda pa je neaktivnost, nezmožnost in nesposobnost skrbeti za šolsko polje.« je pred interpelacijo povedal prvopodpisani, vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec,

Ministrstvo zavrača vse očitke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v odgovoru, ki ga je podprla tudi vlada, zavrnilo vse očitke iz interpelacije. Med drugim so poudarili, da so bile pred začetkom novega šolskega leta izvedene številne aktivnosti, da bi pouk stekel čim bolj gladko in varno, pri tem pa so tudi aktivno vodili dialog z vsemi deležniki.

Po navedbah ministrstva je bilo pred začetkom pouka pripravljenih več modelov, po katerih bi pouk stekel glede na epidemiološki položaj. Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi so že 17. avgusta prejeli vse potrebne informacije in usmeritve ter bili obveščeni, da je izhodišče za načrtovanje in začetek šolskega leta model B, so v odgovoru na interpelacijo navedli na ministrstvu. Z namenom pravočasnega in ustreznega začetka šolskega leta je bilo na vzgojno-izobraževalne organizacije samo od junija 2021 do konca avgusta 2021 poslanih 26 okrožnic ter organiziranih 14 sestankov z različnimi deležniki, so zapisali.

Glede domnevno ignorantskega odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti je po navedbah ministrstva v času ministrovanja Kustečeve prišlo do največjega povečanja sredstev integralnega proračuna za raziskovalno dejavnost v zadnjem desetletju, prav tako je bil dokončan in na vladi potrjen predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

Ministrstvo je napovedalo tudi sprejem ustreznih ukrepov na podlagi evalvacije posledic zaprtja šol in izobraževanja na daljavo v času epidemije na duševno in telesno zdravje otrok.