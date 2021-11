Na vprašanje o cepilnem statusu ni želel odgovoriti, je pa ponudil vpogled v bolezen, ki po njegovem mnenju ne izbira naslovnika. »Definitivno to ni bila lahka izkušnja. Nikomur, res nikomur ne bi tega privoščil. Sem mlad fant, 24 let star, natreniran, ampak tistih 11 dni je bilo tako mučnih. Prve tri dni sem težko šel po stopnicah, pokonci sem lahko bil vsega nekaj minut. To je bila velika lekcija tudi zame. Kdor bo te moje besede vzel resno, jih lahko, kdor ne, pač ne. Nisem tukaj zato, da bi kogarkoli nagovarjal,« je sicer ob koncu pogovora s predstavniki medijev v Planici dejal Jelar.

Za 24-letnega sicer tudi glasbenika bi moral ta teden predstavljati drugačne vrste prelomnico, saj si je obetal mesto v reprezentanci za nastop v Rusiji, natančneje v Nižnjem Tagilu, kjer se bo danes s kvalifikacijami začel tekmovalni del nove sezone svetovnega pokala. Toda konec oktobra je vmes posegla okužba z novim koronavirusom ter težji razvoj bolezni covida-19.

Prvič ga je, kot je zbranim predstavnikom sedme sile dejal ob spremljanju treninga svojih kolegov v Planici, zvilo 24. oktobra. Pojavili so se prvi simptomi, kaj hitro pa je moral pomoč poiskati tudi na kliniki Golnik. Tam je bil pet ur na opazovanju, nakar je lahko vendarle zapustil bolnišnico.

Trenira še ne

Trenira še ne, vsaj do naslednjega ponedeljka mora mirovati. »Če bodo pregledi še enkrat okej, bom dobil zeleno luč za treninge. Zdaj sem imel rentgen pljuč, EKG, čakam še na ultrazvok srca. Je kar pestro,« je dejal v lanski sezoni 25. skakalec zime ter 12. v seštevku smučarskih poletov.

»Počasi prihajam na tisto svojo energetsko raven od prej, ampak se zelo vleče. Predvsem zato, ker sem imel 10 dni 40 stopinj vročine, kašelj, glavobole ... Vse to me je ob izgubi kilogramov 'izmozgalo' do te mere, da sem zelo hitro utrujen. Je pustilo neke posledice, naslednji teden bo od bolezni minil en mesec. Ampak načrtno je treba iti naprej in videti, kakšen bo položaj v prihodnje,« ni upal nič napovedati član A-reprezentance.

Covid-19 je pustil nekaj fizičnih posledic. »Zaenkrat so odkrili le frakturo hrustančnice v prsnici, to je zaradi mišic kašlja, zato me v prsih še vedno boli. To lahko traja še nekaj tednov. Je pa vse v redu s pljuči, tudi EKG srca, ampak za srce bom lahko več povedal po ultrazvoku,« je težave opisal Jelar.

Trpi pa tudi psiha, saj takšnega scenarija v pripravah na novo sezono ni pričakoval. »Zanesljivo je težko, ker ... Kot sem že povedal, sem začel sezono štiri dni po končanih tekmah v Planici, da sem do konca 'zrihtal' koleno. Trdo sem delal celo poletje, bil dobro pripravljen. To pa je bil udarec na dno tik pred sezono, ki bi jo moral začeti in se boriti za prve olimpijske igre. Ampak to so stvari, na katere zdaj ne morem vplivati. Zdaj stremim k temu, da bom fizično spet pri močeh ter da se bom vrnil na skakalnico. Verjamem pa, da po določenem številu skokov in treningov na skakanje nisem pozabil,« vseeno optimistično v prihodnje obdobje zre 24-letnik.