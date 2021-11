Na vpadnicah v Vukovar so bili zastoji in zapore cest. Podobno kot pred tridesetimi leti, le da je tokrat ceste zaprla policija zaradi vsehrvaškega romanja domoljubov v mesto herojev. Goste so pričakale pesmi pevca Thompsona, tudi Čavoglave, ki so jo v bližnjem šotoru predvajali vojni veterani. Takoj zatem še hrup motorjev. Več sto jih je s hrvaškimi simboli drvelo mimo. Pred bolnišnico, kjer se je začel program spominskega dne padca Vukovarja, je mrgolelo novinarjev, fotoreporterjev, televizijskih ekip, veteranov in drugih gostov.

Plenković: Spomin ne bo pozabljen

Prvi je pred novinarje stopil vukovarski župan in predsednik stranke Domovinsko gibanje Ivan Penava. Pozval je, da mora v teh dneh v mislih vseh biti le Vukovar. »V mislih moramo biti s tistimi, ki jih ni več, in tistimi, ki so branili to mesto,« je rekel. O odgovornosti krivcev pa: »Da zločinci niso odgovarjali za svoja dejanja na sodišču, je velika sramota. Za to nosimo odgovornost vsi.« Če je v svojem nastopu župan nekoliko pozabil, da se na isti dan Hrvaška spominja tudi žrtev iz Škabrnje, pa tega ni pozabil premier Andrej Plenković, ki je povedal, da se na dan spomina na žrtve vojne misli na heroje, ki jim ves hrvaški narod dolguje svobodo, demokracijo in življenje. »Vukovar je Hrvaška in Hrvaška je Vukovar. To se vidi tudi po množičnem obisku danes. Spoštujemo bitko za Vukovar in vse njene žrtve. Ta spomin ne bo nikoli pozabljen,« je bil čustven premier Plenković in se pohvalil z vlaganji več sto milijonov kun v mesto ob Donavi. O še vedno 1800 pogrešanih je dejal, da od srbske vlade terjajo podatke o njihovi usodi.

Predsednik sabora Gordan Jandroković je podobno kot njegov strankarski šef iz HDZ Plenković izpostavil večni spomin na Vukovar: »Zlu se je treba upreti. Hvaležni smo herojem, pomnimo žrtve, a gledamo v prihodnost.« Nekaj pozornosti je politikom s svojim prihodom ukradel selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić, ki pa fotografiranja z oboževalci ni hotel dopolniti z izjavo za medije. Redkobeseden je bil tudi zagrebški župan Tomislav Tomašević, ki je govore prepustil zaslužnim.

Zadnji je prišel predsednik Zoran Milanović, čigar asistent je novinarjem odkimal, kar je pomenilo, da predsednik ne bo dal izjave. Milanović, ki odločno nasprotuje ukrepom za zajezitev koronavirusa in je pogoj PC v Avstriji označil za fašizem, je vojaške in policijske pevce pozval, naj snamejo zaščitne maske. Poslušali so ga. Prišli sta še mama v Vukovarju padlega francoskega prostovoljca Jean-Michaela Nicoliera, ki je povedala, da pričakuje preiskavo o smrti sina, in vdova enega od poveljnikov vukovarske obrambe, prav tako padlega policijskega načelnika Blaga Zadre. Novinarje pa še je pred pohodom okrcal upokojeni polkovnik, Vukovarčan Ante Dugan - Samuraj. Predstavnikom sedme sile je očital neustrezno rabo imena Vukovar – mesto heroj, saj da heroj ni mesto, temveč ljudje.