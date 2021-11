Elizabeta II. je bila jezna in razočarana, ker se minulo nedeljo zaradi težav s hrbtom ni udeležila slovesnosti ob spominski nedelji pri kenotafu, spomeniku padlim v vojnah v središču Londona. Kraljičin boleči hrbet naj ne bi bil povezan s še vedno neznanimi razlogi za to, da je 20. oktobra preživela noč na pregledih v bolnišnici, kar je Buckinghamska palača potrdila šele po tistem, ko je to razkril tabloid Sun, ali z nasvetom zdravnikov, naj počiva najmanj dva tedna. Njen počitek naj bi se končal minulo soboto, ko je palača zatrjevala, da se bo v nedeljo udeležila slovesnosti pri kenotafu. Manj kot dve uri pred njenim začetkom je nenadoma sporočila, da je kraljico zvilo v hrbtu.

Zanjo je udeležba na tej slovesnosti ena od njenih glavnih dolžnosti. Ne samo zato, ker je monarhinja, ampak tudi, ker je to v veliki meri vojaška slovesnost, kraljica pa je vrhovna poveljnica oboroženih sil. Otočani vedo, da bi prišla, če bi lahko, zato so toliko bolj zaskrbljeni. Zadnja leta jo je res spremljala z balkona zunanjega ministrstva, venec h kenotafu pa je v njenem imenu polagal prestolonaslednik Charles. Do tega balkona je veliko dolgih hodnikov in stopnic bahaškega poslopja ministrstva za zunanje zadeve in Skupnosti narodov, ki je iz časov imperija. Prehud napor za vsakogar, ki ga zvije v hrbtu.

Britanci niso jezni ali razočarani, ker je ni bilo, so pa v večjih skrbeh za njeno zdravje, kot so bili pred nedeljo, saj je to dogodek, ki je tako rekoč zacementiran v njenem urniku. Nikoli prej se niso udeleženci te slovesnosti tako glasno pridružili zboru pri petju himne Bog obvaruj nam kraljico. Britanci si ne znajo predstavljati ne samo te slovesnosti, ampak tudi kraljeve družine in monarhije brez kraljice. Nihče drug se ni tolikokrat udeležil slovesnosti pri kenotafu kot ona. Venec je tam prvič položila pred 76 leti, še kot princesa. Britanska monarhinja se te slovesnosti v spomin žrtvam vseh vojni (kenotaf so leta 1920 sicer postavili v spomin žrtvam prve svetovne vojne) ni udeležila šele sedmič, odkar je februarja 1952 podedovala prestol. Štirikrat je ni bilo, ker je bila na obiskih v tujini, dvakrat pa, ker je bila visoko noseča z mlajšima od štirih otrok.

Novo videopoglavje vladavine?

Britanci radi pozabljajo, da ima kraljica 95 let (aprila prihodnje leta jih bo imela 96) in da pri teh letih ne more biti presenetljivo, da jo občasno tu in tam zvije kot vsakega drugega tudi veliko mlajšega človeka. Tudi vsi tisti, od vlade navzdol, ki organizirajo njen urnik, radi pozabijo na njena leta in na to, kako zelo nerada da košarico komur koli. Njen oktobrski urnik je bil tako neznosno natrpan, da bi počitek potrebovali tudi veliko mlajši ljudje. Med počitkom je bila na zasebnem obisku na svojem posestvu Sandrigham, kamor je potovala s helikopterjem, Videli so jo tudi za krmilom terenca v parku, kamor pelje svoje korgije na sprehod.

Britanci se bodo morali sprijazniti s tem, da jo bodo v prihodnje manjkrat videli v javnosti. Dolžnostim neverjetno predana kraljica je že veliko obveznosti prenesla na mlajše rodove kraljeve družine, posebno na ne več rosno mladega sina Charlesa, daleč najstarejšega prestolonaslednika, ki je ravno v nedeljo praznoval 73. rojstni dan, in vnuka Williama. Pri devetdesetih se je na primer odpovedala obiskom v tujini. V torek je njen najmlajši sin princ Edward prebral njeno sporočilo na generalni sinodi, na kateri kraljica, ki je tudi poglavarka anglikanske cerkve, ni manjkala že 51 let.

Dvorni komentatorji napovedujejo, da jo bodo Otočani vse manjkrat videli v živo in vse večkrat po zoomu ter da bo to novo, videopoglavje njene vladavine. Spoznala naj bi, da se bo morala bolj prilagoditi svojim letom in dodatno izpreči. Nekdanji dvorni urednik tabloida Sun Duncan Larcombe je prvi poznavalec monarhije, ki je javno rekel, da je »čas za to, da kraljica odstopi« (abdicira). Nekateri mislijo, da ne gre samo za leta, da oblasti nekaj skrivajo. Med njimi je novinar Pierce Morgan, ki je tvital, da utegne biti položaj resnejši, kot govorijo predstavniki palače, in dodal: »Nečesa nam ne povedo o njenem zdravju.« Nekateri se celo sprašujejo, zakaj je v videosporočilu okoljskega vrha v Glasgowu, kjer so jo napovedovali v živo, dejala, da »nihče med nami ne bo živel večno«, čeprav je bil to del njenega poziva voditeljem, naj ukrepajo proti podnebnim spremembam v »dobro otrok naših otrok«.