Enajsti dan vztrajanja več tisoč migrantov ob poljsko-beloruski meji je bil poln preobratov te geopolitične krize. Beloruske oblasti so z avtobusi odvažale migrante z območja ob meji in jih nameščale v pokrite zasilne namestitve, tudi v tovarniško halo, kjer je noč poprej že prespalo tisoč ljudi. Ob meji s Poljsko so tako izpraznili glavna šotorišča migrantov, kar so potrdili tudi na poljski strani. Še v sredo je po podatkih tamkajšnjih varnostnih organov poskušalo mejo prečkati vsaj 500 ljudi. Vsaj stotim je v noči na četrtek uspelo, a so jih poljski varnostni organi pridržali. Iz Minska je v Irak poletel tudi prvi repatriacijski let. Zasedena so bila vsa mesta na letalu (374), prijavljenih za repatriacijo pa je bilo več od razpoložljivih mest.

Putinov presenetljiv poziv Lukašenku Beloruske oblasti so se z včerajšnjim umikom migrantov z območja ob meji premaknile z mrtve točke, potem ko se je v minulih dneh okrepila telefonska diplomacija nemške kanclerke Angele Merkel z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. Iz Poljske je bilo sprva slišati ostre kritike, ker se je pogovarjala z beloruskim predsednikom, ki ga po lanskih volitvah Evropska unija ne priznava. Je pa na takšen dialog evropske sogovornike napotil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je včeraj presenetljivo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka pozval k dialogu opozicijo. Kateri del beloruske opozicije je imel v mislih, sicer ni jasno. Večina političnih nasprotnikov Lukašenka je v beloruskih zaporih, drugi predstavniki opozicije z voditeljico Svetlano Tihanovsko na čelu pa so emigrirali v tujino. Ali je bil Putinov poziv Lukašenku del vzpostavljanja dialoga med EU, Belorusijo in belorusko opozicijo ali pa morda znak Putinove dobre volje, potem ko je izrazil pripravljenost za pogovore z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom za razelektritev ameriško-ruskih napetosti v Ukrajini in Črnem morju, včeraj ni bilo znano. Pripravljalni pogovori za predsedniški vrh Putina in Bidna sicer potekajo. Vsekakor pa so bili nad Putinovim pozivom presenečeni v beloruski opoziciji. Svetlana Tihanovska je pozive k dialogu vendarle pozdravila. »A pri tem ne sme iti zgolj za dialog zaradi dialoga, pač pa mora voditi k prenosu oblasti in k trajnim demokratičnim spremembam v Belorusiji. Verjamem, da morajo biti del tega dialoga tudi tisti, ki tičijo za zapahi, zato jih je treba nemudoma izpustiti,« je zapisala na twitterju.

Seehofer zavrnil razlago Minska Da je prišlo do premikov glede krize na poljsko-beloruski meji, je verjetno v precejšnji meri zasluga pogovorov Merklove z Lukašenkom. V Minsku pa si te pogovore razlagajo povsem drugače kot v Nemčiji in trdijo, da je Merklova pristala na sprejem 2000 od okoli 7000 migrantov, kolikor naj bi jih bilo bo beloruskih ocenah na njihovem ozemlju, preko »humanitarnega koridorja«, medtem ko bi Belorusija zagotovila repatriacijo preostalih 5000 migrantov. Takšen dogovor v Berlinu kategorično zavračajo. Notranji minister Horst Seehofer je domnevni nemški pristanek na sprejem 2000 migrantov opisal kot dezinformacijo. »Ne bomo sprejeli beguncev. Ne bomo klonili pred pritiski in rekli, da sprejemamo begunce v evropske države, ker bi to pomenilo sprejemanje samega temelja te perfidne strategije,« je med obiskom na Poljskem dejal Seehofer in dodal, da Poljaki na meji ne delujejo zgolj v lastnem, temveč v interesu celotne EU. Tudi iz drugih krogov nemške vlade so prihajale informacije, da Merklova glede premeščanja migrantov z Lukašenkom ni sklenila nikakršnega dogovora.