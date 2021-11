Izhodišče za razstavo je 39 črno-belih fotografij klasičnega fotografa Jake Čopa (1911–2002), fotografsko potovanje skozi čas pa gledalcu ponuja prek njegovih fotografij in 39 sodobnih barvnih fotografij istih motivov z območja Triglavskega narodnega parka (TNP).

Na Čopovih fotografijah, ki jih je obelodanil v seriji knjig, so skale, drevesa, oblaki, kulturna krajina in človek razporejeni v takšna medsebojna razmerja, da orkester igra v kozmičnem redu. Na neštetih predavanjih z diapozitivi je skrbel za popularizacijo planinske fotografije in gorskega sveta, z oprtjem na pravljico o Zlatorogu pa je lepote TNP predstavil tudi več kot 70.000 šolarjem.

Poleg Čopa so na razstavi zastopani še Andy Aungthwin, Rožle Bregar, Dan Briški, Rok Eržen, Luka Esenko, Jošt Gantar, Katja Jemec, Stane Klemenc, Aleš Krivec, Gorazd Kutin, Miljko Lesjak, Miro Podgoršek, Boštjan Odar, Gregor Skoberne in Aleš Zdešar.

»Fotografi lepot Triglavskega narodnega parka niso prenehali iskati, le način, kako to počno, se je skozi desetletja spremenil. Opremljeni s sodobno fotografsko opremo, z oblico znanja in izkušnjami z enako veliko volje in vztrajnosti kot njihov predhodnik in vzornik čakajo na pravi trenutek, da ga za nas, občudovalce iz doline, ujamejo v večnost fotografije,« so zapisali pripravljalci razstave. Primerjava Čopovih fotografij s sodobnimi barvnimi fotografijami istih motivov predstavlja različne spremembe v naravi in kulturni krajini, so še zapisali.

Razstava v Parku Tivoli je del obeleževanja 40. obletnice Triglavskega narodnega parka, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. Nastala je v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem, ki deluje pod okriljem Gornjesavskega muzeja Jesenice in hrani Čopovo fotografsko zapuščino. Na ogled bo do 15. februarja 2022. sta