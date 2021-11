V prvi vrsti je TOM, ki bo v soboto, 20. novembra, praznoval svoj 31. rojstni dan, nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Ustanovljen je bil na isti dan, kot je bila leto dni prej sprejeta konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. TOM je anonimna, zaupna, brezplačna svetovalna linija za otroke in mladostnike s sloganom Odgovor je pogovor.

»Slišimo in razumemo vas«

»Že 31 let poslušamo in spodbujamo otroke in mladostnike, da zaupajo vase in v druge. Že več generacijam stojimo ob strani v odraščanju. V tem času je TOM, telefon za otroke in mladostnike, postal eden najbolj prepoznanih programov Zveze prijateljev mladine Slovenije,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da tako kot vedno vsak dan že 31 let poslušajo, se pogovarjajo, iščejo prave poti, se veselijo z mladostniki, ki jih pokličejo na brezplačno telefonsko številko 116 111. »Ko je zelo hudo, ko ste žalostni ali prešerno veseli, smo z vami. Slišimo in razumemo vas. Pokličite nas – mi vas slišimo. Ne vidimo se, a se slišimo in skupaj iščemo prave poti,« je zapisal Nace Breintenberger, pedagog, prostovoljec TOM-telefona, planinski mentor.

»TOM je velika skupnost, ki živi in deluje že več kot 30 let. Upam si reči, da je TOM v tem času postal del skupnosti odraščajočih,« je sporočil Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon. »V tem času se je okoli telefona za pomoč otrokom in mladostnikom zvrstilo veliko ljudi in veliko zgodb; od vseh, ki so telefon uporabili za odziv, ki so ga potrebovali, do ljudi na drugi strani, ki so se odzivali: prostovoljci, supervizorji in vsi drugi podporniki, brez katerih delovanje telefona za mladostnike in otroke ne bi bilo mogoče. Hvaležen sem, da sem del te skupnosti, da jo lahko usmerjam po strokovni plati, hvaležen sem za vse srčne vložke vseh, ki delujemo na tem področju zaradi plemenitega poslanstva. Želim, da to skupnost negujemo in ohranjamo še naprej v povezanosti.«