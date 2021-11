Z izdajo knjig založbe Hart pridobiva Slovenija temeljno delo o gastronomiji, kakršna imajo tudi v številnih drugih državah EU, in to v letu, ko je Slovenija izbrana za evropsko gastronomsko regijo. V štirih knjigah je opisanih 24 gastronomskih regij Slovenije, dopolnjenih s 430 zgodbami. Te zgodbe pripovedujejo o lokalnih, regionalnih in slovenskih jedeh, to so zgodbe s strokovno izbranimi živili, jedmi in pijačami, ki predstavljajo podobo Slovenije. Predstavljeni primeri živil, jedi in pijač sooblikujejo svetovna prizadevanja na področju prehrane, ki jih predstavljajo lokalne in regionalne kulture, štirje letni časi, trajnostni razvoj in ustvarjanje lokalnih nabavnih verig.

Jedi in pijače so upodobljene na barvnih fotografijah, vsaka od 24 regij pa je uvedena z izbrano barvno reprodukcijo umetniškega dela slovenskih ustvarjalcev likovne umetnosti. Gre torej za zbrane zgodbe in recepte vseh jedi, ki sestavljajo piramido Strategije gastronomije Slovenije. Opis štirih gastronomskih regij Slovenije predstavlja nekakšno zakladnico prehranske dediščine naše dežele, ki s sodobno nadgradnjo lokalnih in regionalnih posebnosti zaokroža razpoznavnost slovenske kulinarike.

Letos sta izšli še dve knjigo dr. Bogataja, in sicer Kolikor gričev, toliko okusov o kulinarični kulturni dediščini Dolenjske in Štruklji – o slastni jedi iz vlečenega, krompirjevega, ajdovega ali drugih vrst testa, z najrazličnejšimi nadevi, o jedi, ki jo lahko kuhamo, pečemo ali parimo – glede na pripravo in nadeve namreč poznamo kar 120 različnih vrst štrukljev.