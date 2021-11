Odvetnik dvomi o nepristranskosti sodišča

Na sojenju Alešu Zupančiču in drugim zaradi droge je spet prišlo do prekinitve. Eden od zagovornikov je predlagal izločitev vseh petih članov senata. Kot pravi, so si o obtoženem Juretu Močniku že ustvarili sliko kot o nasilnežu in kriminalcu.