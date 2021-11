Trdim, da ni normalno, da nekdo s povprečnim dohodkom in enim otrokom ni kreditno sposoben. Tega ni nikjer v svetu. Trdim, da to ni primerno. Še posebej, ko banke sedimo na milijardah evrov likvidnostnih rezerv, ne moremo pa ponuditi povprečnima Slovenki in Slovencu ureditve stanovanjskega vprašanja. In potem motovilimo s karticami in limiti na transakcijskem računu. Nekdo, ki ni reguliran s strani Banke Slovenije, pa lahko tem istim ljudem neovirano daje denar. Govorim o raznih spletnih platformah, ki se na veliko oglašujejo, pa o lizinških podjetjih in podobno. To je zame odstop od higiene bančništva, kot smo ga v tej regiji poznali desetletja. Radio Slovenija/rtvslo.si