Biatlonci in biatlonke odštevajo dneve do otvoritve nove sezone v svetovnem pokalu, ki se začenja prihodnji konec tedna v Östersundu na Švedskem. Tekmovalci bodo na prizorišču uvodne postaje ostali do prvega vikenda v decembru, ko bodo na sporedu nove preizkušnje. Zima bo posebna zaradi februarskih olimpijskih iger v Pekingu, kjer slovenska reprezentanca stavi na odmeven dosežek. »Tekmovalce vzpodbujamo k pogumu in dobrim nastopom. Želimo jim, da bodo razveseljevali športno javnost in bili za zgled mlajšim tekmovalcem,« pravi predsednik zbora za biatlon Blaž Repinc.

Reprezentanca je bila na uradni predstavitvi pred novo sezono v Ljubljani skorajda v popolni postavi. Manjkal je le prvi zvezdnik Jakov Fak, ki je zaradi povišane temperature ostal doma. Vodja slovenskega biatlona Janez Ožbolt zagotavlja, da so tekmovalci dobro pripravljeni na olimpijsko sezono. V zadnjem obdobju so trenirali na Pokljuki, potem ko so na progo nasuli dovolj snega. »Snežne priprave so velik plus pred prvimi tekmami. Največji cilj so olimpijske igre. V Peking bo glede na izpolnjeno normo odpotovalo od štiri do pet naših biatloncev in od dve do tri biatlonke. V svetovnem pokalu si želimo stopničk v moški konkurenci in enega tekmovalca med udarno deseterico v skupnem seštevku. V pokalu narodov želimo med prvih deset, kjer smo bili že v minuli sezoni. Pri dekletih so cilji skromnejši, saj imamo mlajšo ekipo. Želja je, da se vsaj dve tekmovalki uvrščata med dobitnice točk v svetovnem pokalu,« je izpostavil šef panoge Janez Ožbolt.

Janez Marič: Zaupam v fante Moška reprezentanca bo na sever Evrope odpotovala s šestimi biatlonci, kar pomeni, da bo novi trener Janez Marič lahko izbiral, koga bo prijavil v kvoto petih tekmovalcev. Uvodoma se bodo predstavili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Klemen Bauer, Lovro Planko in Toni Vidmar, medtem ko bo Alex Cisar, ki je s svojimi idejami aktivno sodeloval v trenažnem procesu, odprl sezono na tekmah pokala IBU. »Priprave so potekale po načrtih, saj smo izpolnili vse, kar smo si zadali. Zaupam v fante. V ekipi imamo mešanico izkušenih in mlajših tekmovalcev. Starejši predajajo znanje mlajšim in obenem črpajo njihovo mladostno energijo,« je dejal Janez Marič. Rok Tršan je pohvalil metode dela novega trenerja, ki zelo dobro pozna vse tekmovalce. Z nekaterimi je nekoč nastopal na tekmah, druge je vodil v mlajših kategorijah. Kako drugačen je Janez Marič od predhodnika Uroša Velepca, ki ga je premamila ponudba iz Ukrajine? »Treningi so precej drugačni, več časa namenjamo temu, da jih je količinsko manj in so kvalitetnejši,« je dejal Rok Tršan. V minuli sezoni je največji preboj uspel Mihi Dovžanu. Po zadnji tekmi je bil izčrpan in je potreboval počitek: »Upam, da bodo že prve tekme uspešne, saj bi rad prikazal konstante predstave skozi vso sezono.« Klemen Bauer bo januarja dopolnil 36 let in še vedno prekipeva od motivacije. V Pekingu se mu obeta peti olimpijski nastop. »Vsa ekipa me je gnala, da se podam v novo sezono. Še vedno uživam v tem, kar počnem,« je izjavil Klemen Bauer, ki ima novo puškino kopito.

Andreja Mali: Vsako leto višji cilji Krmilo ženske reprezentance še vedno drži Andreja Mali, ki se je razveselila tretjega mesta Polone Klemenčič na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu. »Med poletjem smo naredili, kar smo si zadali. Vsako leto imamo višje cilje. Pomemben je start v novo sezono in temu prilagajamo delovne obveznosti,« je pristavila Andreja Mali, ki bo na Švedsko odpeljala Polono in Živo Klemenčič ter Niko Vindišar. Polona Klemenčič pravi, da na letnem šampionatu ni pričakovala kolajne, ki je izvrstna popotnica pred najzahtevnejšimi preizkušnjami na snegu. »Želje? Rada bi se uvrstila na olimpijske igre in izboljšala rezultate iz minule sezone,« pravi Polona Klemenčič. Nika Vindišar se nadeja, da ji bo zdravje bolj služilo kot lani, Živa Klemenčič pa je priprave opravila z mladinsko reprezentanco. Konkurenco v svetovnem pokalu je spoznala na zadnjem domačem svetovnem prvenstvu na Pokljuki: »V trening sem vložila več časa in energije, zato imam letos višja pričakovanja. V streljanju sem postala bolj samozavestna in se že veselim prvih tekem.«